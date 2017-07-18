В Ярославле водитель троллейбуса спасла 15 пассажиров после удара молнии

Несмотря на ожог, девушка оперативно среагировала и открыла пассажирам двери троллейбуса, когда там начался пожар.

В Ярославле троллейбус загорелся после удара молнии. Возгорание началось в кабине водителя — 25-летней Анны Насыровой. Несмотря на ожог, девушка оперативно среагировала и помогла 15 пассажирам выбраться из троллейбуса, сообщила мэрия Ярославля.

По словам девушки, когда из кабины пошёл дым, она быстро вдавила педаль тормоза и на ощупь нашла кнопки открытия дверей. При этом девушка даже не заметила, что её нога обожжена. Никто из пассажиров не пострадал, а Анну госпитализировали.

Теперь руководство "Яргорэлектротранса" намерено наградить и премировать героиню. В компании считают что девушка вела себя по-геройски. Сейчас она находится на больничном.