В Ярославле водитель троллейбуса спасла 15 пассажиров после удара молнии

Читайте также

В Ярославле водитель троллейбуса спасла 15 пассажиров после удара молнии

8

Троллейбусы на улице в Москве. Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Несмотря на ожог, девушка оперативно среагировала и открыла пассажирам двери троллейбуса, когда там начался пожар.

В Ярославле троллейбус загорелся после удара молнии. Возгорание началось в кабине водителя — 25-летней Анны Насыровой. Несмотря на ожог, девушка оперативно среагировала и помогла 15 пассажирам выбраться из троллейбуса, сообщила мэрия Ярославля.

По словам девушки, когда из кабины пошёл дым, она быстро вдавила педаль тормоза и на ощупь нашла кнопки открытия дверей. При этом девушка даже не заметила, что её нога обожжена. Никто из пассажиров не пострадал, а Анну госпитализировали.

Теперь руководство "Яргорэлектротранса" намерено наградить и премировать героиню. В компании считают что девушка вела себя по-геройски. Сейчас она находится на больничном.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!