Путин встретился с постоянными членами Совбеза РФ

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Путин встретился с постоянными членами Совбеза РФ

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Президент РФ Владимир Путин сегодня провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, речь шла как о внутренних, так и международных вопросах.

— Обсуждаются на сегодняшнем совещании и текущие внутрироссийские темы, связанные с социально-экономическим развитием, социально-экономической повесткой дня, и наиболее актуальные международные и региональные проблемы, — сказал Песков.

Лайф сегодня сообщал, что одной из тем на совещании членов Совбеза могла стать ситуация с отъёмом дипломатической собственности в США.

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