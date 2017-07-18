Ди Каприо превратил мусорный пакет в поясную сумку, и это грозит стать трендом

Мировые таблоиды всерьёз обсуждают с экспертами в сфере дизайна "модное высказывание" оскароносного актёра. Но выглядит это так, словно Лео кому-то проспорил.

Голливудского актёра Леонардо Ди Каприо сложно назвать законодателем моды. Это на красных ковровых дорожках он выглядит безупречно, но стоит сделать лишь шаг в сторону — и в распоряжении папарацци оказывается весь "джентльменский набор" из шкафа старого холостяка: и растянутые треники, и майки-алкоголички, и вечно выглядывающая резинка от трусов. Однако на вчерашней прогулке по Нью-Йорку наш "стиляга" перещеголял сам себя: Лео из необъяснимых соображений повязал фиолетовый целлофановый пакет так, словно это поясная сумка, да ещё и использовал эту "ручную кладь" по назначению, то есть положил туда какие-то вещи — возможно, бумажник, ключи и телефон.

People Really Want To Know What Leonardo DiCaprio Is Carrying In This Plastic Bag https://t.co/2BkWIFzFzy pic.twitter.com/4RcM8seT4X — MSN Entertainment (@MSN_Entertain) 18 июля 2017 г.

Всё бы ничего, да только постепенно фото Ди Каприо "с котомкой" перекочевало из рубрики "Модные промахи" в рубрику "Тренды и явления". Мировые таблоиды всерьёз обсуждают с экспертами в сфере дизайна "модное высказывание" оскароносного актёра. А пользователи "Твиттера" уже провозгласили звезду "Выжившего" законодателем "небрежной" моды.

You might have no fucks to give, but you'll never be on Leonardo DiCaprio using a garbage bag as a fanny pack levels of no fucks to give pic.twitter.com/gtsJkllwqt — Jett Rink (@jessiekaiser) 18 июля 2017 г.

— Леонардо Ди Каприо вывел "ленивый" стиль на новый уровень, — утверждают эксперты GQ.

Журналисты модного издания признают, что в плане стиля Леонардо Ди Каприо — ввиду своего статуса, славы и богатства — может позволить себе гораздо больше, чем это могут сделать простые обыватели. Однако такой выход в люди существенно поднимает ставки пофигизма, как будто расширяя границы дозволенного и для всех остальных. Словом, теперь любой мужчина может пройтись по улице с мусорным пакетом на поясе, держа в голове мысль "Я совсем как Лео".

Обозреватели W Magazine пошли ещё дальше и заявили, что Лео сделал заявление в мире высокой моды, и посоветовали голливудской звезде заглянуть в лукбук молодого американского дизайнера Patrik Ervell на весну-лето — 2018. В его коллекции есть нечто похожее.

Австралийский ELLE посвятил фиолетовому пакету целый разворот, разобрав по косточкам такой тип мужского аксессуара, как поясная сумка. Обозреватель издания признаётся, что до настоящего момента не признавала эпичные попытки "возвращения" на подиумы этого "привета из 90-х", которые неоднократно предпринимали Кендалл Дженнер и Белла Хадид.

А вот издание The Cut ограничилось тем, что просто накидало пару вариантов содержимого пакета.

Нам нравятся версии о статуэтке "Оскар" и аксессуарах для вейпа, но самый верный вариант, пожалуй, этот: "ещё один пакет".