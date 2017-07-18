Летающие поезда и наномашины? Украина представила на Экспо электрический плуг

Очередное фиаско потерпела Незалежная на международной выставке Экспо-2017, которая проходит в Казахстане.

Гордость украинских инженеров оказалась очередным позором Украины на весь мир, ведь на международной выставке современных технологий Экспо-2017 Незалежная всех обошла.

В то время как многие страны выставили в своих экспозициях ультрасовременные самолёты, наноавтомобили, проекты поездов будущего, передовые атомные электростанции, Украина решила всех переплюнуть и показала посетителям выставки плуг — правда, электрический.

От такой разработки волосы дыбом встали не только у посетителей Экспо-2017, но и у представителей самой Незалежной.

— Нашёл… и охренел… — именно так описал свои впечатления финансовый директор "Укрэнерго" Артур Сомов, который после долгих поисков всё-таки смог отыскать стенд Украины на выставке, о чём явно пожалел. — Это на фоне летающих поездов и океанических исследований в павильонах других стран!