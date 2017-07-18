Однако, по мнению экспертов, такая мера не приведёт к снижению потребления табака.

Минздрав предложил продавать сигареты в Duty free по полной цене. Об этом сообщила исполнительный директор Евразийской ассоциации Duty free Фатима Дзоблаева в ходе выступления на экспертном совете ФАС по развитию конкуренции на рынке табачной продукции.

Дзоблаева пояснила, что антитабачная концепция предусматривает введение запрета "на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий". То есть сигареты в аэропортах хотят начать продавать по полной цене: с оплатой налогов, акцизов и таможенной пошлины.

Однако, по её мнению, такой запрет избыточен, так как он не приведёт к снижению потребления табака.

— Любые меры и запреты должны иметь достижимую цель, и запрет беспошлинных продаж не приведёт к достижению целей снижения табакокурения, — подчеркнула Дзоблаева.