Песков назвал заявление о Малороссии личной инициативой Захарченко

Пресс-секретарь президента ещё раз подчеркнул, что Москва привержена минским договорённостям.

Сегодняшнее заявление главы Донецкой Народной Республики о создании на территории Украины государства Малороссия — это личная инициатива самого Александра Захарченко. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Заявление Захарченко, сделанное сегодня утром по теме Малороссии, является его личной инициативой, в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ, — сказал Песков. — Мы остаёмся приверженными минским договорённостям.

Ранее сегодня Песков отмечал, что заявление Захарченко "подлежит осмыслению и анализу".

Сегодня утром глава ДНР Александр Захарченко заявил, что на базе всей бывшей территории Украины, кроме Крыма, создаётся государство Малороссия со столицей в Донецке. В ЛНР заявили, что их не предупреждали об этой инициативе и Луганск к ней отношения не имеет.