Художник простил китаянку, разрушившую его творение за $200 тысяч

Посетительница выставки в США задолжала владельцам огромную сумму после того, как случайно опрокинула несколько стоек.

Британский художник Саймон Берч не будет требовать возмещения ущерба от студентки из Китая, которая повредила его работы на выставке в Лос-Анджелесе, пишет газета Жэньминь Жибао.

Напомним, девушка попыталась сделать селфи на фоне инсталляции в галерее 14th Factory. Студентка села и оперлась на одну из стоек, после чего они сложились по эффекту домино. Общая стоимость ущерба оценивается в 200 тысяч долларов.

Были повреждены три фигуры, созданные художниками Саймоном Берчем, Глорией Ю, Габриэлем Чаном и Джейкобом Блитцером, — короны различных цветов и форм.

Берч признался, что при организации выставки ему не хватило средств на необходимую охрану. Он добавил, что произошедшее не сильно его опечалило — главное, что девушка осталась цела.