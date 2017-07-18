Художник простил китаянку, разрушившую его творение за $200 тысяч

Британский художник Саймон Берч не будет требовать возмещения ущерба от студентки из Китая, которая повредила его работы на выставке в Лос-Анджелесе, пишет газета Жэньминь Жибао.
Напомним, девушка попыталась сделать селфи на фоне инсталляции в галерее 14th Factory. Студентка села и оперлась на одну из стоек, после чего они сложились по эффекту домино. Общая стоимость ущерба оценивается в 200 тысяч долларов.
Были повреждены три фигуры, созданные художниками Саймоном Берчем, Глорией Ю, Габриэлем Чаном и Джейкобом Блитцером, — короны различных цветов и форм.
Берч признался, что при организации выставки ему не хватило средств на необходимую охрану. Он добавил, что произошедшее не сильно его опечалило — главное, что девушка осталась цела.
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