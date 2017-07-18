Американский самолёт-разведчик провёл разведку у границ Калининградской области

Стратегический борт RC-135W сопровождали самолёт НАТО и британский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Сегодня у северных, южных и восточных границ Калининградской области был замечен разведчик ВВС США RC-135W в "компании" ещё двух воздушных судов. Об этом сообщили западные сайты, отслеживающие полёты военной авиации.

Самолёт с позывным THUS17 и бортовым номером 62-4138 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и на протяжении почти трёх часов находился в воздушном пространстве Литвы вблизи границ РФ.

Уточняется, что замеченные самолёты оснащены системами обнаружения авиации противника на дальних подступах и станциями для ведения радиотехнической разведки в пассивном режиме.

Напомним, накануне стало известно, что на прошлой неделе истребители НАТО, контролирующие пространство над Балтикой, поднимались в небо для сопровождения военных самолётов РФ.