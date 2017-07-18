В Омске за машиной нетрезвого водителя приехал пьяный эвакуаторщик

Нарушения были выявлены во время операции "Трезвость", проводимой омскими автоинспекторами.

Утром 17 июля омские автоинспекторы остановили УАЗ, 35-летний водитель которого находился в сильном подпитии. Накануне мужчина отмечал свой день рождения. Водителя отстранили от управления, на место был вызван эвакуатор. Но история получила интересное продолжение. Водитель, находившийся за рулём эвакуатора, также был пьяным, сообщает Управление МВД России по Омской области.

Признаки опьянения были подтверждены результатами медосвидетельствования. В итоге на водителя эвакуатора также был составлен протокол.

Каким образом с места был эвакуирован эвакуатор, не сообщается.