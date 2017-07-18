США почти втрое увеличили стоимость угля для Украины

Стоит заметить, что для некоторых стран, в которые также поставляется американский металлургический уголь, цены наоборот упали.

Вашингтон в период с 2016 по 2017 год увеличил для Киева стоимость поставки металлургического угля почти в три раза. Об этом говорится в отчёте U.S. Energy Information Administration.

Так в прошлом году цена на уголь составляла 71 доллар за тонну, а в этом году стоимость угля выросла до 206 долларов за тонну.

Поставки угля из США на Украину в период с января по март 2017 года возросли и составили почти 866 тысяч тонн. Стоит заметить, что для других покупателей американского металлургического угля цены наоборот уменьшились.