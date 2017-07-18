В Одессе водитель автобуса хотел выгнать девушку за разговор на "телячьей мове"

Жительница Одессы пожаловалась в городской департамент транспорта после того, как водитель автобуса едва не высадил её посередине пути. Подробности рассказал портал 048.ua.
— Водитель маршрутки начал делать мне замечания, что я громко разговаривала по мобильному телефону. Но я находилась на пассажирском месте, и он не мог слышать моего разговора! — пояснила девушка в интервью украинскому СМИ.
По её словам, в автобусе не было знаков, запрещающих разговоры по мобильному телефону, кроме того, беседа не мешала другим пассажирам.
— В свой адрес я слышала много обидных слов, также было сказано о том, что я разговариваю на "телячьей мове", то есть на украинском, — добавила пострадавшая.
Теперь она требует от городских чиновников уволить водителя, превысившего свои должностные полномочия.
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