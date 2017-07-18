Мать "попрошаек" с Арбата привлекли за неисполнение родительских обязательств

В отделении полиции женщина пояснила, что приехала с детьми из Сызрани и "взывала к помощи прохожих".

В отношении женщины, задержанной сегодня днём на Арбате вместе с четырьмя детьми, составлен протокол об административном правонарушении по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Напомним, внимание полицейских привлекла женщина с табличкой, на которой было написано: "Купите вазу, помогите нам, примем в дар детские вещи". Около вазы пели и танцевали дети, а прохожие бросали в неё деньги. Заподозрив женщину в попрошайничестве, правоохранители доставили её в отдел полиции.

В ходе разбирательства удалось установить, что задержанная 1980 года рождения действительно является матерью указанных несовершеннолетних лиц в возрасте от четырёх до 11 лет.

После составления протокола задержанная и её дети были отпущены.