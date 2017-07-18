ООН опровергла сообщения о пожаре в штаб-квартире в Нью-Йорке

Сегодня в первой половине дня в нью-йоркском офисе ООН была объявлена пожарная тревога. Сообщалось о возгорании в вентиляционном коллекторе.

Пожара в штаб-квартире Организации Объединённых наций (ООН) в Нью-Йорке на самом деле не было. Вероятней всего сигнализация дала сбой, эвакуация сотрудников была проведена из-за предосторожности, сообщил во вторник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

UN building is being evacuated, reason unclear pic.twitter.com/j7G3EqRZRR — Sherine Tadros (@SherineT) 18 июля 2017 г.

Сегодня в первой половине дня в нью-йоркской штаб-квартире ООН была объявлена пожарная тревога — сообщалось о возгорании в вентиляционном коллекторе. К месту инцидента прибыли пожарные.

Однако на деле огня не было. Никто из сотрудников (около двух тысяч людей) не пострадал. Они переждали во внутреннем дворе и уже через полчаса вернулись на рабочие места.