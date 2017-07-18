Перед судом предстанут двое участников банды Шамиля Басаева

СК РФ по по Северо-Кавказскому федеральному округу завершил расследование дела, возбуждённого в отношении участников банды Шамиля Басаева — Рамзана Белялова и Магомеда Маздаева. Как сообщили в ведомстве, материалы переданы в Северо-Кавказский окружной военный суд.

Белялов и Маздаев проходят сразу по нескольким статьям: организации террористического акта, захвате заложников, незаконном хранении наркотических средств.

— В результате вооружённого нападения банды были убиты 129 человек, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 317 гражданам, захвачены в заложники 1586 граждан, — напомнили в СК РФ.

Напомним, в 1995 году группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила в заложники более 1600 жителей Будённовска. Их согнали в местную больницу. Террористы потребовали у российских властей остановить военные действия в Чечне и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева.

В результате штурма 17 июня освобождён 61 заложник. После переговоров 19 июня террористы освободили оставшихся людей, российские власти согласились на прекращение боевых действий в Чечне и вывод войск, а боевикам позволили вернуться в Чечню. В результате теракта погибло 129 человек, 415 были ранены.