Сначала девочка, потом мальчик. TMZ узнал подробности рождения близнецов Бейонсе

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Сначала девочка, потом мальчик. TMZ узнал подробности рождения близнецов Бейонсе

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Малыши появились на свет рано утром 13 июня. Роды принимал именитый голливудский доктор Пол Кейн (он же помогал Ким и Кортни Кардашьян и модели Блэк Чайне).

Первой из близнецов родилась девочка Руми Картер, а следом за ней — мальчик Сэр. В распоряжении портала TMZ оказались справки о рождении малышей.

<p>Справка о рождении Руми. Фото: TMZ</p>

<p>Справка о рождении Сэра. Фото: TMZ</p>

Напомним, о рождении детей стало известно только спустя несколько дней после радостного события. Позже появилась информация, что они появились на свет раньше срока и проходили терапию.

Sir Carter and Rumi 1 month today. ❤️

Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Бейонсе вышла в свет спустя всего месяц после родов. Также певица на днях поделилась фотографией младенцев в своём "инстаграме". Молодая мама продемонстрировала, что, несмотря на обилие приятных хлопот, отлично выглядит.

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