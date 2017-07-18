Сначала девочка, потом мальчик. TMZ узнал подробности рождения близнецов Бейонсе

Первой из близнецов родилась девочка Руми Картер, а следом за ней — мальчик Сэр. В распоряжении портала TMZ оказались справки о рождении малышей.
Напомним, о рождении детей стало известно только спустя несколько дней после радостного события. Позже появилась информация, что они появились на свет раньше срока и проходили терапию.
Бейонсе вышла в свет спустя всего месяц после родов. Также певица на днях поделилась фотографией младенцев в своём "инстаграме". Молодая мама продемонстрировала, что, несмотря на обилие приятных хлопот, отлично выглядит.
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