Кроме этого, на конгрессе будет представлена специальная 3D-программа для застройщиков и агентов недвижимости.

На конгрессе недвижимости в Мюнхене состоится премьера киноленты "Пассажир из Сан-Франциско" режиссёра Анатолия Бальчева. В прокат фильм выйдет только в октябре.

— Здорово, что есть такие проекты, объединяющие страны, континенты и собирающие все наработки современных компаний в области виртуальной реальности и технологий будущего, — рассказал режиссёр Бальчев Лайфу. — Здесь ты сможешь получить современные и полезные ноу-хау.

Режиссёр рассказал Лайфу о своей работе над мультфильмом "Его величество Футбол" к грядущему в России мундиалю. В кино режиссёр намерен использовать софты и программное обеспечение для 3D-графики немецких и американских спикеров конгресса.

Также на конгрессе будет представлена специальная 3D-программа для застройщиков и агентов недвижимости. Благодаря этой программе и при помощи специальных VR-очков любой желающий сможет увидеть и прочувствовать финальный объект ещё до начала работы над ним.

Конгресс пройдёт 25 и 26 сентября в Мюнхене. На него съедутся делегаты из более чем 20 стран, в том числе и из России. Профессионалы рынка недвижимости расскажут о своих лучших девелоперских проектах и новинках.