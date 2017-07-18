Суд в Норвегии продлил срок ареста подростку из РФ ещё на две недели

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Суд в Норвегии продлил срок ареста подростку из РФ ещё на две недели

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Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

По данным СМИ, суд в отношении 17-летнего россиянина, как ожидается, начнётся в октябре.

Суд в Норвегии продлил срок ареста задержанному в Осло подростку из России ещё на две недели. Об этом сообщает NRK.

Напомним, о задержании подростка стало известно 9 апреля. Согласно информации, молодого человека задержали с предметом, напоминающим взрывное устройство. Правоохранители инкриминировали молодому человеку незаконное хранение взрывчатых веществ.

По данным СМИ, суд в отношении молодого человека планируется начать в октябре. До него полиция намерена содержать подростка под стражей.

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