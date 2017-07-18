В Кирове "тропический ураган" повалил десятки деревьев

Непогода налетела на город около 17:00, порывы ветра достигали 20–25 метров в секунду.

Сегодня в Кирове прошёл настоящий ураган. В результате в городе были повалены десятки деревьев. Видео последствий было размещено в паблике Leika.

По словам местного жителя Николая, больше всего от ливня и ветра пострадала улица Пятницкая.

Пользователи соцсетей также активно делились фото и видео разрушений и потопа в городе.

Напомним, в конце мая и в последний день июня два сильных урагана обрушивались и на Москву. Накануне второй бури синоптики даже обещали, что в городе начнётся "ветхозаветный потоп".