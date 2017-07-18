МИД обещает пропагандисту из Литвы рассказать подлинную историю "лесных братьев"

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, хештег позволит ознакомить население Литвы с реальными фактами, которые пытался поставить под сомнение автор.

Министерство иностранных дел России выразило благодарность литовцу Андрюсу Тапинасу за создание хештега, с помощью которого тот пытался распространять лживые сообщения, призванные обелить деятельность "лесных братьев", которую они вели после завершения Второй мировой войны. Как отметили в МИД, о тенденции ведомства "воровать" хештеги говорила ещё Джен Псаки, а новая пометка позволила привлечь внимание к преступлениям вооружённых формирований.

— Спасибо Андрюсу Тапинасу за то, что сделал за нас нашу работу — помог собрать многотысячную литовскую аудиторию, которую мы теперь будем знакомить с историческими фактами и документами о преступлениях "лесных братьев", — говорится в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что различные попытки продвинуть тезис о "сотрудничестве СССР и нацистской Германии" относятся к исторической фантастике, в чём можно убедиться, изучив приговор Нюрнбергского трибунала.

— Изучайте международное право, а именно — приговор Международного военного (Нюрнбергского) трибунала от 30 сентября — 1 октября 1946 года, в котором чёрным по белому перечислены конкретные лица, признанные "виновными в осуществлении заговора для подготовки и ведения агрессивной войны, в преступной агрессии против Австрии, Чехословакии, Польши, Дании, Норвегии, Бельгии, Югославии, Греции, Советского Союза и других стран". В этом же документе Советский Союз квалифицируется как жертва немецкой военной агрессии, — отметили в МИД.

Как ранее сообщал Лайф, на страницах НАТО был размещён ролик о "лесных братьях". Представители вооружённых формирований, убивавшие своих же соотечественников, в фильме были представлены как борцы за независимость стран Прибалтики от СССР.