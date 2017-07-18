Администратор "групп смерти" Филипп Лис отправлен в колонию на три года

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Администратор "групп смерти" Филипп Лис отправлен в колонию на три года

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Фото: © L!FE

Молодой человек в социальных сетях под псевдонимом склонял подростков к самоубийству.

Филипп Будейкин, более известный как администратор так называемых групп смерти в соцсети "ВКонтакте" Филипп Лис, приговорён к трём годам и четырём месяцам колонии-поселения. Такое решение принял Тобольский районный суд.

Таким образом, Будейкин признан виновным в том, что он склонял к самоубийству подростков через игру "Синий кит", где дети должны были выполнять ряд шагов, последним из которых было сведение счётов с жизнью.

В отношении Будейкина было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства").

Молодой человек ранее признал свою вину.

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