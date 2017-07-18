Лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай осудила Китай за смерть Лю Сяобо

Пакистанка призвала людей всего мира объединиться и бороться за равенство и свои права, как это делал Лю.

Обладательница Нобелевской премии мира пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай осудила власти Китайской Народной Республики за обращение с другим нобелевским лауреатом Лю Сяобо, который девять лет провёл в заточении. На прошлой неделе он скончался от рака печени.

— Я осуждаю любое правительство, которое отрицает свободу людей. Я надеюсь, что люди узнают о том, что он (Лю) сделал, объединятся и будут бороться за свободу, бороться за права людей и бороться за равенство, —сказала Юсуфзай в интервью агентству Reuters.

В декабре 2009 года Лю Сяобо приговорили к 11 годам лишения свободы за то, что он подписал так называемую Хартию-2008 — манифест, который содержал призыв к политическим реформам и демократизации КНР. На свободу Лю выпустили в июне 2017 года, узнав о том, что он болен раком. Последние дни жизни правозащитник провёл в больнице на северо-востоке Китая, а власти страны, несмотря на многочисленные призывы Запада, отказались выпустить его за границу на лечение. 13 июля Лю Сяобо не стало.