Туристы на Камчатке застали бурого медведя за ловлей рыбы

Хищнику ничуть не мешает то, что свою добычу он не видит: её приближение он чувствует, опустив морду в воду.

Интересные кадры удалось снять туристам на Камчатке: в объектив камеры попал момент, как бурый медведь ловит рыбу. Видеоролик опубликовал паблик Leika.

— Местные охотники мне рассказывали, что медведи не просто так морду в воду опускают. Рыбу они, конечно, не видят, как морские хищники, но ощущают движение добычи всеми волосками, которыми покрыта их голова. Когда местоположение цели определено, медведь бьёт лапой, словно гарпуном — у рыбы нет никаких шансов, — написала автор видео Кристина.

Видеоролик гражданский журналист прислала через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android) и получила за это гонорар.