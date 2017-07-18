Зятю Трампа могут отказать в доступе к секретной информации

Встреча с российским юристом Натальей Весельницкой может дорого обойтись Джареду Кушнеру.

Зятю президента США Джареду Кушнеру могут отказать в доступе к секретной информации. Об этом со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщил телеканал CNN.

Проверку на безопасность проводят сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США, однако они, как отмечает СМИ, не принимают окончательного решения, а лишь отсылают отчёт в администрацию президента, за которой и остаётся последнее слово.

Доверие к Кушнеру оказалось подорвано после того, как стало известно о его встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой. И хотя, как утверждает сам Кушнер и представители Белого дома, никакие вопросы, кроме усыновления российских детей и закона Магницкого, собеседники не обсуждали, попытка утаить информацию о самом факте встречи может дорого обойтись зятю главы государства.

Пока же в Белом доме не комментируют, имеет ли сейчас Кушнер доступ к секретной информации.