В США из клеток выпустили 35 тысяч норок, не способных выжить на воле

Полиция не считает, что речь идёт о краже, так как увезти такое количество зверьков невозможно.

Неизвестные выпустили около 35 тысяч норок с фермы в американском городе Иден-Валли (штат Миннесота). Как сообщает Los Angeles Times, животные не способны выжить в дикой природе.

По версии полиции, зверьков на волю выпустили защитники животных, выступающие против разведения зверей ради получения меха. Однако тем самым, как рассказал один из правоохранителей, активисты обрекли животных на гибель.

— Если бы они действительно заботились о животных, они не выпустили бы тысячи норок умирать на жаре, — сказал шериф округа Дон Гундмундсон.

Местные власти оценили ущерб от действий неизвестных в $750 тысяч. Людей, которые могут обнаружить норок, просят их не трогать, а сообщить в соответствующие службы.