В Одессе отменили спектакль с участием Нонны Гришаевой

Руководство театра решило избежать лишних проблем, поскольку националисты потребовали запретить въезд артистки на территорию Украины.

Руководство одесского театра отменило запланированный на 21 июля спектакль "Варшавская мелодия" с участием российской актрисы Нонны Гришаевой.

— В связи со сложными (непонятными?!) сложившимися обстоятельствами мы вынуждены отменить спектакль, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте театра.

Как предполагает портал Dumskaya.net, организаторы мероприятия захотели избежать проблем и решили отменить спектакль. Напомним, Нонну Гришаеву внесли в базу одиозного сайта "Миротворец" за посещение лагеря "Артек", а 15 июля националисты потребовали запретить въезд артистки на территорию Украины.