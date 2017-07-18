Молитва мусульман закончилась столкновениями с полицией в Израиле

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Молитва мусульман закончилась столкновениями с полицией в Израиле

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Столкновения с полицией в Иерусалиме. Фото: © REUTERS/Ammar Awad

В результате инцидента пострадало более 70 человек. Ранения также получил председатель Высшего исламского совета Иерусалима шейх Акрама Сабри.

Израильская полиция разогнала участников демонстраций на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает телеканал Al Mayadeen.

Инцидент произошёл после окончания вечерней молитвы. В противостояние с сотрудниками сил безопасности вступили десятки мусульман. Участники беспорядков камнями закидывали полицейских и бросали в них петарды.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что полицейские применили спецсредства для разгона демонстраций, после чего митингующие покинули стены Старого города через Львиные ворота.

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