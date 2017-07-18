Сын Асада представил Сирию на математической олимпиаде в Рио-де-Жанейро

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Сын Асада представил Сирию на математической олимпиаде в Рио-де-Жанейро

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Хафез аль-Асад (третий слева). Фото: Twitter.com

Бразильский телеканал отметил безупречное владение английским сыном сирийского лидера.

Сын президента Сирии Башара Асада представил свою страну на международной олимпиаде по математике в Рио-Де-Жанейро.

Как сообщает Globo, 15-летний Хафез аль-Асад уже не первый раз принимает участие в состязаниях по точным наукам: в прошлом году он также участвовал в математической олимпиаде в Гонконге.

В интервью телеканалу молодой человек признался, что надеется на скорое разрешение конфликта в Сирии, а также заявил, что не всё, что говорят про его отца, отражает действительность. Кроме того, Хафез аль-Асад подчеркнул, что никогда не покинет свою страну.

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