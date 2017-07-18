Сын Асада представил Сирию на математической олимпиаде в Рио-де-Жанейро

Бразильский телеканал отметил безупречное владение английским сыном сирийского лидера.

Сын президента Сирии Башара Асада представил свою страну на международной олимпиаде по математике в Рио-Де-Жанейро.

Как сообщает Globo, 15-летний Хафез аль-Асад уже не первый раз принимает участие в состязаниях по точным наукам: в прошлом году он также участвовал в математической олимпиаде в Гонконге.

«Beaucoup de gens sont aveugles»Le fils d'Assad défend son père aux olympiades maths à Rio https://t.co/E7zcOw1Gu8 pic.twitter.com/mds9ZxEdYG — MerciNSarkozy (@pourNS2017) 18 июля 2017 г.

В интервью телеканалу молодой человек признался, что надеется на скорое разрешение конфликта в Сирии, а также заявил, что не всё, что говорят про его отца, отражает действительность. Кроме того, Хафез аль-Асад подчеркнул, что никогда не покинет свою страну.