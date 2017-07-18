В США знаменитая воровка драгоценностей попалась на краже лекарств и бакалеи

Полицейские изъяли у задержанной старушки товары на общую сумму чуть больше 86 долларов США.

86-летняя Дорис Пейн, которую называют одной из самых знаменитых воровок драгоценностей в мире, в очередной раз попалась на краже. Правда, на сей раз пенсионерка пыталась похитить не кольца с бриллиантами и колье, а лекарства и бакалейные товары.

Notorious jewel thief Doris Payne arrested AGAIN for stealing, this time in Walmart at 86 yrs old pic.twitter.com/j8NjDoJsoQ — Tyisha Fernandes (@TyishaWSB) 18 июля 2017 г.

Как сообщает телеканал WSB TV, полиция округа Де-Калб (штат Джорджия) получила сигнал о том, что в гипермаркете Walmart орудует вор. Когда стражи порядка прибыли на место и задержали подозреваемую, та назвала им своё имя — Дорис Пейн. У старушки удалось изъять украденные товары на общую сумму чуть больше 86 долларов.

Примечательно, что позже полицейские рассказали журналистам, что Дорис Пейн их по-настоящему очаровала. Они отметили обаяние и харизму знаменитой преступницы.

За свою многолетнюю воровскую карьеру Дорис Пейн похитила драгоценности на сумму свыше двух миллионов долларов США. Правда, действовала она отнюдь не безупречно — преступницу ловили более двух десятков раз. В 2013 году о криминальных "подвигах" воровки сняли документальный фильм "Жизнь и преступления Дорис Пейн".