Скончался один из основателей "Афиши" Эндрю Полсон

Свою карьеру в России предприниматель из США начал в 1998 году, когда вместе с Антоном Кудряшовым и Ильёй Ценципером открыл журнал "Афиша".

Американский предприниматель и один из основателей издательского дома "Афиша" и компании SUP Media Эндрю Полсон скончался на 59-м году жизни. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщил владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев.

Эндрю Полсон — сын известного американского лингвиста и искусствоведа Рональда Полсона. В 1998 году вместе с Антоном Кудряшовым и Ильёй Ценципером основал журнал "Афиша", а в 2006 году вместе с Александром Мамутом основал компанию SUP Media.