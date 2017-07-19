Госдеп обеспокоен заявлением Захарченко о создании Малороссии

Ранее в Кремле сообщили, что заявление о создании Малороссии является личной инициативой главы ДНР, и отметили, что Россия остаётся приверженной минским договорённостям.

Пресс-секретарь Госдеп США Хезер Науэрт прокомментировала заявление о создании Малороссии, с которым выступил сегодня утром глава ДНР Александр Захарченко. По словам представителя внешнеполитического ведомства, намерение "создать новое государство на территории Украины безусловно вызывает обеспокоенность".

Науэрт также отметила, что, комментируя информацию, "ограничится лишь этими словами".

Напомним, Захарченко объявил о создании Малороссии на территории бывших регионов Украины (кроме Крыма) в рамках плана реинтеграции страны. Позже в ЛНР рассказали, что делегация республики не присутствовала на заседании, где было сделано соответствующее заявление.