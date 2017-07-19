Оппозиционер Гюлен не верит в желание США выдать его турецким властям

По мнению Гюлена, Трамп не рискнёт репутацией своей страны и не уступит незаконным требованиям Анкары.

Оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции обвиняют в организации попытки госпереворота в стране в июле 2016 года, не опасается возможной экстрадиции на родину. Уже почти два десятка лет живущий на территории США общественный деятель уверен, что глава Белого дома Дональд Трамп не выдаст его.

— Я не воспринимаю эту угрозу всерьёз, поскольку каким бы ни было личное мнение Трампа, я не думаю, что он будет рисковать репутацией Соединённых Штатов в мире, уступив необоснованным требованиям президента Турции. Поэтому я не беспокоюсь о такой вероятности, — заявил Гюлен в интервью телеканалу France 24.

Он призвал к созданию международной комиссии по расследованию попытки государственного переворота. При этом оппозиционер пообещал, что купит билет на выезд из США, если следователям удастся найти хоть малейшую связь Гюлена с событиями 15 июля 2016 года.