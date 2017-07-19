Первую серию нового сезона "Игры престолов" посмотрели 16 млн человек

По данным телеканала HBO, это на 50% больше по сравнению с первым эпизодом предыдущего сезона сериала.

Более 16 миллионов человек посмотрели первую серию седьмого сезона "Игры престолов" — это рекордный показатель среди всех премьер кабельного телеканала HBO. Об этом сообщает газета New York Times.

По информации издания, при подсчёте данных учитывались показатели с разных платформ, в том числе телевидения и Интернета. Как ожидается, в ближайшие дни число зрителей увеличится за счёт повторов.

Среднее количество просмотров одного эпизода предыдущего сезона "Игры престолов" составило почти 25,7 миллиона.

Напомним, седьмой сезон "Игры престолов" — самого популярного фантастического сериала последних лет, — стартовал 17 июля на телеканале HBO. Картина создана по мотивам цикла романов "Песнь льда и огня" писателя Джорджа Мартина.