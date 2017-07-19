США готовятся объявить санкции против руководства Венесуэлы

В числе тех, кто подпадёт под действие ограничительных мер, по данным Bloomberg, окажется министр обороны Венесуэлы.

Соединённые Штаты готовятся ввести санкции в отношении главы Минобороны Венесуэлы Падрино Лопеса и ещё нескольких высокопоставленных представителей власти в связи с нарушением прав человека, сообщает Bloomberg.

Согласно информации агентства, министерство финансов США может объявить о заморозке активов руководства Венесуэлы, подпадающих под юрисдикцию США.

Как отмечается, администрация американского президента Дональда Трампа готовит ещё несколько ограничительных мер в рамках расследования дела о коррупции в Венесуэле.

Накануне в Белом доме пообещали "мощные экономические меры" в случае, если президент Венесуэлы Николас Мадуро попытается переписать конституцию страны.