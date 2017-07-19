Весельницкая заявила о готовности дать показания по встрече с сыном Трампа

Ранее о переговорах Трампа-младшего с адвокатом из России сообщила газета New York Times.

Российский адвокат Наталья Весельницкая, встретившаяся с сыном президента США Дональдом Трампом — младшим в 2016 году, в интервью телеканалу RT заявила, что готова рассказать о сложившейся ситуации "исключительно в правовом поле".

— Я готова прояснять ситуацию в сегодняшней совершенно массовой истерии исключительно в правовом поле либо через адвокатов, либо в качестве показаний в сенате. Готова приехать туда, если мне будет обеспечена безопасность, — сказала Весельницкая.

Она также добавила, что финансист и глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер собирал информацию о ней и её семье.

— Есть у меня дети или нет, они находили фотографии моего дома, отправляли их Кайлу Паркеру, известный человек в палате представителей, который многие годы работает исключительно на господина Браудера, а не на конгрессменов и конгресс. Дальше всё это делилось с представителями Госдепартамента США, — отметила адвокат.

По словам Весельницкой, Браудер умело манипулирует средствами массовой информации, и все данные, появившиеся в них, "подпитываются им в качестве мести" за проигрыш по делу Prevezon.

Напомним, ранее о переговорах Трампа — младшего и Весельницкой сообщила газета New York Times. Сын американского лидера рассказал, что планировал получить от адвоката компромат на соперника его отца по предвыборной гонке — Хиллари Клинтон. Однако, по его словам, на встрече речь шла о законе Магнитского.