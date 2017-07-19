Ожидаемое извержение вулкана в Танзании может уничтожить следы первых гоминид

Угроза нависла над Олдувайским ущельем и местностью Энгаре Серо, где находятся уникальные палеоантропологические памятники.

Очередное извержение стратовулкана Ол-Доиньо-Ленгаи на северо-востоке Танзании неизбежно, предупреждают геофизики. Предсказать его силу и назвать точную дату учёные не могут, но опасаются, что при определённом стечении обстоятельств вулкан способен уничтожить палеоантропологические объекты — следы первых гоминид в Олдувайском ущелье возрастом 3,6 миллиона лет.

Как сообщает журнал National Geographic, места, где обнаружили останки наших предков, находятся всего в 110 километрах от Горы богов — так племя масаи называет Ол-Доиньо-Ленгаи. Примерно на таком же расстоянии от огненной горы находится и знаменитая местность Энгаре Серо, где обнаружили около 400 отпечатков ног Homo Sapiens, которые появились там от пяти до 19 тысяч лет назад.

Само по себе извержение вулкана едва ли затронет эти места. Однако если оно совпадёт с сезоном дождей, потоки воды и выброшенные Горой богов пепел и камни способны стереть антропологические памятники с лица Земли.

На случай худшего из возможных сценариев геологи в высоком разрешении сфотографировали отпечатки в Энгаре Серо, что при необходимости поможет воссоздать их не только на бумаге, но и на 3D-принтере.