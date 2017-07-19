Глава ОБСЕ прокомментировал слова Захарченко о создании Малороссии

Себастьян Курц, комментируя инициативу, призвал придерживаться минских договорённостей.

Председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил, что слова главы ДНР о создании Малороссии "вызывают обеспокоенность", и призвал придерживаться минских договоренностей.

Concerned about developments in #Ukraine – “declaration” on “Malorossiya”; must avoid acts jeopardizing implementation of Minsk agreements — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 18 июля 2017 г.

— Обеспокоен событиями на Украине — объявлением о Малороссии; нужно избегать действий, которые ставят под угрозу выполнение минских договорённостей, — написал в твиттере Себастьян Курц.

Ранее обеспокоенность в связи с заявлением Захарченко выразили и в Госдепе.

Накануне Захарченко объявил о создании Малороссии из бывших регионов Украины за исключением Крыма. В ЛНР позднее заявили, что опровергли участие в создании Малороссии.