Мадонна заявила, что письмо Тупака с объяснением причины их разрыва у неё украли

Напомним, трогательное послание было выставлено на аукцион. Стартовая цена составила 100 тысяч долларов.

Королева поп-сцены Мадонна во вторник обратилась в суд Нью-Йорка, заявив, что письмо Тупака, которое собираются продать с молотка, было украдено из её дома. По словам певицы, она лишь 8 июля узнала о том, что послание и другие её личные вещи (в том числе нижнее бельё) будут выставлены на аукцион — Мадонна думала, что всё это до сих пор хранится у неё. Об этом сообщает TMZ.

По словам исполнительницы, она никогда не дарила, продавала или передавала кому-то письмо Тупака. Мадонна указала, что письмо, по всей видимости, попало в СМИ через арт-консультанта Дарлин Лутц, с которой певицу раньше связывала дружба и которая, по мнению звезды, воспользовалась её доверием.

Напомним, ранее TMZ опубликовал письмо Тупака, в котором он благодарит Мадонну за связывавшие их отношения и предлагает остаться друзьями. Своё решение певец объяснил тем, что роман с белой женщиной может навредить его карьере. Стартовая цена послания на аукционе определена в 100 тыс. долларов.