СМИ сообщили о ранее неизвестной встрече Путина и Трампа в рамках саммита G20

Лидеры двух стран пообщались во время ужина спустя несколько часов после официальной встречи.

Президент России Владимир Путин вместе со своим американским коллегой Дональдом Трампом провели неформальную встречу на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом газете The Hill рассказал президент консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер.

Как отмечается, ранее Белый дом не заявлял об этой встрече. Вместе с Трампом и Путиным во время беседы, которая продлилась около часа, присутствовал лишь переводчик российского президента.

Напомним, саммит "Большой двадцатки" прошёл в 7 и 8 июля в Гамбурге. В рамках мероприятия состоялась первая встреча глав России и США. Их беседа с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Соединённых Штатов Рекса Тиллерсона длилась почти 2,5 часа.