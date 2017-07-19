СМИ сообщили о ранее неизвестной встрече Путина и Трампа в рамках саммита G20

Президент России Владимир Путин вместе со своим американским коллегой Дональдом Трампом провели неформальную встречу на полях саммита G20 в Гамбурге. Об этом газете The Hill рассказал президент консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер.
Как отмечается, ранее Белый дом не заявлял об этой встрече. Вместе с Трампом и Путиным во время беседы, которая продлилась около часа, присутствовал лишь переводчик российского президента.
Напомним, саммит "Большой двадцатки" прошёл в 7 и 8 июля в Гамбурге. В рамках мероприятия состоялась первая встреча глав России и США. Их беседа с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Соединённых Штатов Рекса Тиллерсона длилась почти 2,5 часа.
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