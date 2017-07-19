Мадуро созвал заседание совета обороны после заявления Трампа

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Мадуро созвал заседание совета обороны после заявления Трампа

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Николас Мадуро. Фото: © REUTERS/Miraflores Palace

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве совета обороны страны в связи с "угрозой со стороны США". Об этом глава государства написал в своём "твиттере".

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп пригрозил коллеге экономическими мерами в случае созыва Учредительного собрания.

— Я решил задействовать совет обороны государства в соответствии с 323 статьёй конституции, чтобы дать всеобъемлющий ответ империалистической угрозе, — заявил Мадуро.

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