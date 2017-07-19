Мадуро созвал заседание совета обороны после заявления Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве совета обороны страны в связи с "угрозой со стороны США". Об этом глава государства написал в своём "твиттере".

Напомним, накануне американский президент Дональд Трамп пригрозил коллеге экономическими мерами в случае созыва Учредительного собрания.

Por la soberanía y autodeterminación del pueblo de Venezuela, activado el Consejo de Defensa de la Nación https://t.co/rf0a3xzw5Z — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 18 июля 2017 г.

— Я решил задействовать совет обороны государства в соответствии с 323 статьёй конституции, чтобы дать всеобъемлющий ответ империалистической угрозе, — заявил Мадуро.