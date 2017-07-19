Две женщины погибли в страшной аварии на автодороге "Амур"

Два человека погибли и трое получили серьёзные травмы при столкновении микроавтобуса Ssang Yong Istana и грузового автомобиля ГАЗ на трассе "Амур" в Амурской области.

По предварительной версии, водитель иномарки грубо нарушил правила проезда через перекрёсток и не пропустил двигавшийся по главной дороге грузовик.

От сильнейшего удара две пассажирки микроавтобуса погибли на месте. Сам предполагаемый виновник ДТП, ещё одна его пассажирка, а также пассажир из автомобиля ГАЗ сейчас находятся в больнице. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.