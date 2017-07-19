В США водитель автобуса помог задержать похитившую ребёнка женщину

Читайте также

В США водитель автобуса помог задержать похитившую ребёнка женщину

2

Полицейский ведёт женщину, похитившую ребёнка в США. Фото: Twitter/@JanineDLV

Сразу после того, как злоумышленница была арестована, полугодовалую девочку положили в больницу на обследование.

Водитель автобуса помог полицейским задержать женщину, похитившую 6-месячного ребёнка из припаркованного автомобиля в Сан-Франциско. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошёл утром в районе Саут-оф-Маркет. Женщина забрала из припаркованной у магазина машины полугодовалую девочку, пока её отец готовил бутылку с детской смесью рядом с авто. Мужчина обратился в правоохранителям, после чего те разослали по городу объявления с приметами похитительницы.

Местный житель, работающий водителем автобуса, заметил подходящую по приметам женщину с ребёнком в восьми километрах от места похищения девочки, и сообщил об этом правоохранителям. В результате женщина была арестована, а девочку положили в больницу для обследования.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!