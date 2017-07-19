В США водитель автобуса помог задержать похитившую ребёнка женщину

Сразу после того, как злоумышленница была арестована, полугодовалую девочку положили в больницу на обследование.

Водитель автобуса помог полицейским задержать женщину, похитившую 6-месячного ребёнка из припаркованного автомобиля в Сан-Франциско. Об этом сообщает телеканал Fox News.

EXCLUSIVE- We were there as suspected kidnapper was arrested by SFPD. I asked her if she took 6 mo old baby. Take a listen #ABC7now pic.twitter.com/eqvouExbfm — Janine De la Vega (@JanineDLV) 17 июля 2017 г.

Инцидент произошёл утром в районе Саут-оф-Маркет. Женщина забрала из припаркованной у магазина машины полугодовалую девочку, пока её отец готовил бутылку с детской смесью рядом с авто. Мужчина обратился в правоохранителям, после чего те разослали по городу объявления с приметами похитительницы.

Местный житель, работающий водителем автобуса, заметил подходящую по приметам женщину с ребёнком в восьми километрах от места похищения девочки, и сообщил об этом правоохранителям. В результате женщина была арестована, а девочку положили в больницу для обследования.