Буту продлили срок заключения из-за якобы производства алкоголя в камере

Адвокат Виктора Бута рассказал, что его подзащитному добавили более 40 дней к сроку отбывания заключения за якобы производство алкоголя в камере. По словам Алексея Тарасова, к такому выводу пришли представители инспекции, увидев чайный гриб, на основе которого его подзащитный изготавливал напиток для лечения желудка.
— Могу рассказать о случае с чайным грибом, который Виктор Бут вырастил у себя в камере, чтобы лечить желудок. В США напиток на его основе чрезвычайно популярен. Мой подзащитный также готовил себе его на протяжении нескольких месяцев. Его пили и другие заключённые, а также тюремные надзиратели. Никаких претензий к Виктору Буту не было, — рассказал адвокат в интервью "Известиям".
— Но внезапно в камеру нагрянула инспекция с каким-то непонятным прибором и заявила, что Виктор Бут занимается производством алкоголя. Если там алкоголь и был, то речь идёт о сотых или даже тысячных долях промилле. Тем не менее моего подзащитного лишили определённых послаблений, заработанных за хорошее поведение. Также к его тюремному сроку добавили более 40 дней, — сказал Тарасов.
Кроме того, по словам Тарасова, его подзащитному могут увеличить срок заключения за телефонное интервью российским журналистам.
— Ему могут продлить срок почти на два месяца — около 54 дней. Если его признают виновным, то он также может быть лишён привилегий, например, возможности пользоваться телефоном и покупать продукты в тюремном магазине в течение года, — сказал Тарасов, отметив, что Бут поддерживает себя в хорошей физической форме, а происходящее вряд ли может "повлиять на него психологически".
Напомним, в США Бута обвиняют Бута в поставках оружия колумбийским повстанцам. В 2010 году его приговорили к 25 годам тюрьмы.
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