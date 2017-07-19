Буту продлили срок заключения из-за якобы производства алкоголя в камере

По словам адвоката Виктора Бута, ему также могут продлить срок заключения за несколько ответов на вопросы российских журналистов, которые ему задали по телефону.

Адвокат Виктора Бута рассказал, что его подзащитному добавили более 40 дней к сроку отбывания заключения за якобы производство алкоголя в камере. По словам Алексея Тарасова, к такому выводу пришли представители инспекции, увидев чайный гриб, на основе которого его подзащитный изготавливал напиток для лечения желудка.

— Могу рассказать о случае с чайным грибом, который Виктор Бут вырастил у себя в камере, чтобы лечить желудок. В США напиток на его основе чрезвычайно популярен. Мой подзащитный также готовил себе его на протяжении нескольких месяцев. Его пили и другие заключённые, а также тюремные надзиратели. Никаких претензий к Виктору Буту не было, — рассказал адвокат в интервью "Известиям".

— Но внезапно в камеру нагрянула инспекция с каким-то непонятным прибором и заявила, что Виктор Бут занимается производством алкоголя. Если там алкоголь и был, то речь идёт о сотых или даже тысячных долях промилле. Тем не менее моего подзащитного лишили определённых послаблений, заработанных за хорошее поведение. Также к его тюремному сроку добавили более 40 дней, — сказал Тарасов.

Кроме того, по словам Тарасова, его подзащитному могут увеличить срок заключения за телефонное интервью российским журналистам.

— Ему могут продлить срок почти на два месяца — около 54 дней. Если его признают виновным, то он также может быть лишён привилегий, например, возможности пользоваться телефоном и покупать продукты в тюремном магазине в течение года, — сказал Тарасов, отметив, что Бут поддерживает себя в хорошей физической форме, а происходящее вряд ли может "повлиять на него психологически".

Напомним, в США Бута обвиняют Бута в поставках оружия колумбийским повстанцам. В 2010 году его приговорили к 25 годам тюрьмы.