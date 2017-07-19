Сенат намерен опросить всех участников встречи Трампа-младшего с Весельницкой

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Сенат намерен опросить всех участников встречи Трампа-младшего с Весельницкой

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Дональд Трамп — младший (слева) со своим отцом. Фото: © REUTERS/Brian Snyder

Комитет сената по разведке намерен взять показания у всех участников встречи Дональда Трампа — младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу комитета Ричарда Берра.

Напомним, о встрече, которая состоялась в небоскрёбе Trump Tower в Нью-Йорке в 2016 году, сообщила газета New York Times. Отмечалось, что предметом разговора стала тема усыновления российских детей американцами и акт Магнитского. Впрочем, как уточнило издание, Весельницкая добилась встречи с Трампом-младшим, намекнув, что располагает компроматом на Хиллари Клинтон.

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