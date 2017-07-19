Соратники по "Оппозиционному блоку" внесли залог за нардепа Добкина

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Соратники по "Оппозиционному блоку" внесли залог за нардепа Добкина

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Михаил Добкин. Фото: © РИА Новости/Игорь Чекачков

Соратники арестованного нардепа Михаила Добкина по "Оппозиционному блоку" Борис Колесников и Вадим Новинский внесли за него залог в размере 50 миллионов гривен. Об этом сообщила бывший народный депутат Елена Бондаренко.

— Залог за Мишу Добкина внесли Вадим Новинский (30 млн) и Борис Колесников (20 млн), — написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, Добкина заподозрили в незаконном присвоении 78 гектаров земель в Харькове стоимостью более 220 млн гривен. 15 июля суд арестовал нардепа на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 50 млн гривен. На внесение залога ему дали пять суток.

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