Соратники по "Оппозиционному блоку" внесли залог за нардепа Добкина

Соратники арестованного нардепа Михаила Добкина по "Оппозиционному блоку" Борис Колесников и Вадим Новинский внесли за него залог в размере 50 миллионов гривен. Об этом сообщила бывший народный депутат Елена Бондаренко.

— Залог за Мишу Добкина внесли Вадим Новинский (30 млн) и Борис Колесников (20 млн), — написала она на своей странице в соцсети Facebook.

Напомним, Добкина заподозрили в незаконном присвоении 78 гектаров земель в Харькове стоимостью более 220 млн гривен. 15 июля суд арестовал нардепа на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 50 млн гривен. На внесение залога ему дали пять суток.