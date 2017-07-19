Нападающий "Вероны" Антонио Кассано сообщил о завершении карьеры, но передумал

Всего неделю назад, 10 июня, футболист подписал годовой контракт с итальянским клубом.

Нападающий итальянского футбольного клуба "Верона" Антонио Кассано сообщил о завершении карьеры, однако спустя несколько часов передумал. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции, пишет Football Italia.

Утром 18 июля Кассано заявил руководству своего клуба о решении уйти из футбола. Он рассказал, что сильно скучает по своей семье и вынужден уехать из города. Специально для этого 35-летний игрок созвал пресс-конференцию, однако в ходе встречи своё решение изменил.

Это было мимолётное проявление слабости. Я решил, что был неправ. Я делал много глупостей, но сейчас хочу всё изменить, — сказал Антонио Кассано Фото: Twitter/@brfootball

Годовой контракт с "Вероной" Кассано подписал 10 июля текущего года. Ранее он выступал за генуэзский клуб "Сампдория". В составе сборной Италии он сыграл на Евро-2004, Евро-2008 и на Евро-2012, где стал серебряным призёром чемпионата.