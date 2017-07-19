В США новорождённая умерла от менингита, заразившись через поцелуй

Жительница американского штата Айова Мариана Сифрит умерла в возрасте 18 дней, заразившись вирусом HSV-1, который обычно вызывает герпес, но в этом случае стал причиной развития менингита.

Как сообщает телеканал CNN, родители Марианы — Николь и Шейн — заметили первые признаки болезни, когда их дочери было всего семь дней. Они сдали анализы, но врачи не обнаружили у них никаких вирусов. Спустя 11 дней девочка умерла.

Врачи не могут с уверенностью сказать, как именно заболела Мариана. Однако супруги Сифрит предположили, что их дочь заразилась от поцелуя кого-то из гостей, которые пришли посмотреть на новорождённую.