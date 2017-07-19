FT рассказала о последствиях санкций США против РФ для нефтяной отрасли

По словам представителей американского нефтяного сектора, законопроекту о санкциях необходимо получить поправки у Палаты представителей США, прежде чем попасть на стол к президенту.

Американские представители нефтяной отрасли опасаются, что санкции США в отношении России могут иметь непредсказуемые последствия, негативно отразиться на конкурентоспособности американских нефтяных и газовых компаний, а также вызвать сокращение рабочих мест. Об этом сообщает Financial Times.

Такое мнение американской ассоциации Petroleum Equipment & Services Association Лесли Байер в письменном обращении к лидеру республиканского большинства в палате представителей Кевину Маккарти. По словам Байера, "колоссальная эскалация" ограничительных мер может затруднить проекты американских компаний.

Также президент American Petroleum Institute Джек Герард, несмотря на поддержку применения санкций, заявил, что членам нижней палаты конгресса во избежание "непредвиденных последствий" необходимо внести "кардинальные изменения" в законопроект.

Напомним, 15 июня Сенат США принял законопроект об ужесточении санкций против РФ и Ирана. В соответствии с документом ужесточаются ограничения в отношении ряда российских энергетических проектов, против металлургического, судоходного и других секторов экономики РФ. Также срок рыночного финансирования российских банков может сократиться до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30. Документу теперь необходимо получить одобрение Палаты представителей США.