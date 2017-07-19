Банда на мопедах ограбила стоящий в пробке "порше"

Инцидент попал на видеорегистратор, установленный в автомобиле одного из участников дорожного движения.

Банда неизвестных молодых людей на мопедах ограбила автомобиль "Порше", стоявший в пробке в лондонском районе Льюишам.

На кадрах видно, как к белому "порше" подъезжают двое мужчин на мопеде. Один из них достаёт нож и приставляет его к голове водителя автомобиля. Сидящий за рулём машины мужчина передаёт ценные вещи грабителям и едет вперёд.

Всё это время злоумышленников сопровождали двое других мужчин, также сидящих на двухколёсном транспорте. Сделав задуманное, банда развернулась и умчалась в противоположном направлении.