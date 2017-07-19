Власти Китая частично заблокировали WhatsApp

Эксперты не исключают, что вскоре в КНР могут полностью запретить пользоваться мессенджерами, где применяется шифрование сообщений.

Власти Китая с 18 июля частично заблокировали мессенджер WhatsApp, сделав очередной шаг в ужесточении контроля над Интернетом. Как сообщает газета New York Times, многие пользователи лишились возможности пересылать друг другу аудио- и видеофайлы, а некоторые не могут обмениться даже текстовыми сообщениями.

WhatsApp не пользовался большой популярностью у жителей Китая, значительно проигрывая местному аналогу WeChat. В то же время это было одно из немногих приложений, которое позволяло китайцам безопасно общаться, поскольку все сообщения в этом менеджере зашифрованы.

По мнению журналистов, урезав функциональные возможности WhatsApp, китайские чиновники решили продемонстрировать властям страны то, что они "делают свою работу". Служебное рвение вызвано, вероятнее всего, намеченным на осень этого года съездом Коммунистической партии.

Издание отмечает, что пока не ясно, восстановится ли работа WhatsApp в полном объёме, или через некоторое время следует ожидать полной блокировки приложения. Некоторые эксперты полагают, что вслед за этим может последовать запрет на использование и других мессенджеров, в которых применяется полное шифрование сообщений.