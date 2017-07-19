В Аргентине от морозов погибло четыре человека

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В Аргентине от морозов погибло четыре человека

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Фото:twitter.com/Lily Sur

Два человека скончались в результате переохлаждения, ещё двое — от отравления угарным газом в попытке согреться.

Четыре человека погибли в Аргентине из-за холодов, особенно сильно затронувших центральную часть и северные регионы страны. Известно, что абсолютный рекорд был зафиксирован на горнолыжном курорте в Барилоче (-25,4 градуса Цельсия).

По данным СМИ, бездомный мужчина в городе Мар-дель-Плата и владелец плохо отапливаемого жилья в провинции Санта-Фе умерли от переохлаждения. Как сообщает La Nacion, ещё двое погибли от отравления угарным газом в попытке согреться. Трагические инциденты произошли в городах Кордова и Ла-Плата.

Напомним, по данным специалистов, причиной пришедшего холодного фронта стала "Буря века", из-за которой столица горнолыжных курортов Аргентины оказалась завалена снегом.

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